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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 3 günlük iznin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 23:56
Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 3 günlük iznin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.


Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile start verdi. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam geç saatlere kadar devam etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 23:56
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