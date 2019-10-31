Denizlispor İçel İdman Yurdu kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde İçel İdman Yurdu'nu konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Denizlispor İçel İdman Yurdu kupa maçı ne zaman? Denizlispor İçel İdman Yurdu maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde İçel İdman Yurdu'nu konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Denizlispor İçel İdman Yurdu kupa maçı ne zaman? Denizlispor İçel İdman Yurdu maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Denizlispor İçel İdman Yurdu kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Denizlispor İçel İdman Yurdu kupa maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman saat kaçta?
31 Ekim Perşembe:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)