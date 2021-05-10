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Spor Denizlispor- Galatasaray maçı istatistikleri Denizlispor- Galatasaray maç saati
Spor

Denizlispor- Galatasaray maçı istatistikleri Denizlispor- Galatasaray maç saati

Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve hatta Galatasaray için kritik hafta. Zira Beşiktaş ile Fenerbahçe şampiyonluk kupasının sahibi olmak için kritik bir viraja girdi. Süper Lig’de üçüncü sırada olan Galatasaray da bu hafta Denizli’den 3 puan ile ayrılmak istiyor. Peki Denizlispor- Galatasaray maçı saat kaçta? Denizlispor- Galatasaray maçı ne zaman? Denizlispor- Galatasaray maçı istatistikleri ile Denizlispor- Galatasaray mücadelesini Denizlispor mu, Galatasaray mı kazanır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:17:00 -
Denizlispor- Galatasaray maçı istatistikleri Denizlispor- Galatasaray maç saati

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Süper Lig’den düşecek olan Denizlispor’un pe de iddiası yok gibi dursa da Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. 

Denizlispor- Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

11 Nisan Salı günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

Galatasaray istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 4 müsabakayı kazanan Galatasaray, 7 maçta 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Denizlispor istatistikleri

Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu. İki takım lig tarihinde Denizli'de 20 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 3'ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.

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