Denizlispor- Galatasaray maçı istatistikleri Denizlispor- Galatasaray maç saati

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Süper Lig’den düşecek olan Denizlispor’un pe de iddiası yok gibi dursa da Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Denizlispor- Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

11 Nisan Salı günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

Galatasaray istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 4 müsabakayı kazanan Galatasaray, 7 maçta 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Denizlispor istatistikleri

Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu. İki takım lig tarihinde Denizli'de 20 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 3'ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.