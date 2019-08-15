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Denizlispor Başkanı Çetin'den "rezervasyon" tartışmasına ilişkin açıklama

- Başkan Ali Çetin:"(Fethiye'de bir restoranda görevlilerle yaşanan rezervasyon tartışması) Olaya müdahil olan polis memurlarından şikayetçi oldum. Zaten kamera kayıtları da var. Olayın ne olduğu orada da belli"

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
Denizlispor Başkanı Çetin'den "rezervasyon" tartışmasına ilişkin açıklama


DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda rezervasyon tartışması sonrası çıkan arbedeye ilişkin, "Olaya müdahil olan polis memurlarından şikayetçi oldum. Zaten kamera kayıtları da var. Olayın ne olduğu orada belli." ifadelerini kullandı.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ailesi ve arkadaşları ile tatil yaptığı Fethiye'deki bir restoranda rezervasyonu olmasına rağmen masanın başkalarına verilmesi nedeniyle tartışma çıktığını belirtti.

Olaya, Fethiye emniyetine bağlı polislerin de müdahil olmasıyla arbede yaşandığını aktaran Çetin, şunları iddia etti:

"Polisler, ailemin ve arkadaşlarımın üzerine biber gazı sıktı. Kulüp başkanı olduğumu belirtmeme rağmen ağza alınmayacak ifadeler kullandılar. Beni ve yanımda bulunanları darbettiler. Cep telefonlarımızdaki görüntüleri silmeye çalıştılar. Olaya müdahil olan polis memurlarından şikayetçi oldum. Zaten kamera kayıtları da var. Olayın ne olduğu orada da belli."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
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