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Spor

Denizlispor antrenmanlar devam ediyor

Denizlispor, gruplar halinde çalışmalara devam ederken, antrenman kadrosunda tek eksik isim yine Madou Barrow oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 23:56:26 -
Denizlispor antrenmanlar devam ediyor

Denizlispor, gruplar halinde çalışmalara devam ederken, antrenman kadrosunda tek eksik isim yine Madou Barrow oldu.


Denizlispor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile 12 Haziran’da devam edilecek olan Süper Lig’in hazırlıklarını devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Uygun idaresinde ayrı gruplar halinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman pas çalışmalarıyla son bulurken, antrenmana Madou Barrow katılmadı.

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