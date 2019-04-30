Denizli’nin Mart ayı ihracatı 269 milyon 409 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Mart ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli’nin Mart ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8 azalarak 269 milyon 409 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Denizli’nin ihracatı 2019 yılı Mart ayında 269 milyon 409 bin dolar olurken, ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 108 milyon 839 bin dolar oldu. Mart ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 14. sırada yer aldı.

Kentte 2019 yılı Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 37 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 23 milyon 777 bin dolar ile Almanya ve 19 milyon 292 bin dolar ile İtalya izledi.

En fazla ihracatı yapılan ürünler ise ‘dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya ve paçavralar’ oldu.