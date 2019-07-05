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Denizlili çiftçiler kekik üretiminden 90 milyon TL kazanacak

Türkiye’de üretilen 15 bin 895 ton kekiğin 14 bin 9 tonunun üretildiği Denizli’de hasat dönemi başlarken, kentteki çiftçilerin bu yıl kilogram fiyatı 7-8 TL arasında satılması beklenen kekikten yaklaşık 90 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:33
Denizlili çiftçiler kekik üretiminden 90 milyon TL kazanacak

Türkiye’de üretilen 15 bin 895 ton kekiğin 14 bin 9 tonunun üretildiği Denizli’de hasat dönemi başlarken, kentteki çiftçilerin bu yıl kilogram fiyatı 7-8 TL arasında satılması beklenen kekikten yaklaşık 90 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.


Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Denizli Ziraat Odası Başkanlığının katkılarıyla Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesinde ‘Kekik Hasat Şenliği’ yapıldı. Etkinliğe Vali Hasan Karahan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ve çiftçiler katıldı.


Etkinlikte konuşan Erkaya, 2000’li yıllardan sonra Denizli’de, İzmir kekiği türünün tarla yetiştiriciliğine geçilmesiyle önemli değişimler yaşandığını hatırlattı. 2018 yılı Türkiye geneli kekik üretiminin 15 bin 895 ton olduğunu ve bunun da 14 bin 9 tonunun Denizli’de yetiştirildiğini belirten Erkaya, “2019 yılında 135 bin dekar alandan 14 bin ton kekik rekoltesi bekleniyor. Kekiğin kilogram (kg) fiyatının ise 7-8 TL arasında olması bekleniyor. İlimiz çiftçilerine de 90 milyon TL civarında katkısı olacağını düşünüyoruz” dedi.



“Kekik rekoltesinde azalma olsa da bereketli bir hasat dönemi olacak”


Tarım arazi yollarının açılması başta olmak üzere çiftçilerimizin çalışmalarını kolaylaştıracak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Örki ise çiftçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Kekik bitkisinin Pamukkale ilçesine katma değer sağladığını ifade eden Kaymakam Balcıoğlu’da kekiğin çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu aktardı. Kaymakam Balcıoğlu, yıl içerisinde düzensiz yağışların olması, mart ve nisan aylarının kurak geçmesi nedeniyle kekik rekoltesinde azalma olsa da bereketli bir hasat dönemi olacağını dile getirerek, bereketli bir hasat sezonu olmasını temenni etti.



“Yıllık 61 milyon dolar gelir elde edilmekte”


Vali Karahan ise törende yaptığı konuşmada, dünya kekik ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’nin Denizli tarafından karşılandığına dikkat çekerek, “Dünya kekik ihtiyacının yüzde 75’i ülkemiz tarafından, ülkemiz ihtiyacının ise yüzde 80’ni İlimiz tarafından karşılanmakta. Bu sayede yıllık 61 milyon dolar gelir elde edilmekte. Devlet olarak her zaman çiftçimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını alması için her türlü desteğin verilmeye devam edileceğiz” diye konuştu.


Program, protokol üyelerinin tarlada çiftçilerle birlikte kekik hasadını başlatmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:33
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