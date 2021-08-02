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Denizli’deki yangın kısmen kontrol altına alındı
Gündem Denizli’deki yangın kısmen kontrol altına alındı
Gündem

Denizli’deki yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak geniş bir bölgede etkili olan orman yangını, 8 saatlik yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 22:22:00 -
Denizli’deki yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangına çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte çok sayıda itfaiye ve orman ekibi tarafından müdahale edildi. Akşam saatlerinde havadan bir yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı. Yangında onlarca hektar ormanlık alan, siyaha büründü.

Yangın 8 saattir aralıksız olarak devam eden yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı. Zaman zaman cılız alevlenmelerin yaşandığı yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Alevlerin büyük oranda kaybolduğu bölgelerde ise soğutma çalışmaları yürütülüyor.

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