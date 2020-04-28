  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'deki Türk Telekom binasında yangın çıktı

2020-04-28 12:08:12 -
Denizli'deki Türk Telekom binasında yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Türk Telekom binasının çatısında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi 28. Sokak üzerindeki 4 katlı Türk Telekom'un santral binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katında 11 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun da bulunduğu binaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binada çalışan görevliler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı