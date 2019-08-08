Denizli'deki depremde yaralanan 23 kişi hastanelere başvurdu

ANKARA (AA) - Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ilk belirlemelere göre, hafif yaralanan 23 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te, 7 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Aydın, Manisa, Isparta, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve çevrelerinde de hissedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Denizli'deki depremin ardından bölgeye hareket etti.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ilk belirlemelere göre, Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar'da hafif yaralanan 23 kişi hastanelere başvurdu.

Depremde, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Kızılören, Yüreğir ve Darıcılar köyleri ile Denizli'nin Çardak ilçesinde bir cami, iki ahır ve kullanılmayan 2 ev hasar gördü.

AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinden ekipler, Bozkurt ilçesine sevk edildi.



Denizli ekiplerine takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar arama kurtarma birliklerinden ekipler de bölgeye gönderildi.

- Olası ihtiyaç için bazı ekipler teyakkuzda

AFAD Bursa, Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri ile Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'daki AFAD Bölgesel Lojistik merkezleri olası ihtiyaç için teyakkuz haline geçirildi.

Deprem sonrası AFAD Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak, herhangi olumsuzluk olup olmadığının tespitine çalışıldığı öğrenildi.



AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Deprem bölgesindeki durumu havadan gözlemlemek üzere Emniyet Genel Müdürlüğünden bir helikopter, bölgeye gönderildi.



- AFAD'dan "binalara girmeyin" uyarısı



AFAD, vatandaşları, afet bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması ve yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması konularında uyardı.