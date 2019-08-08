Denizli’deki deprem Eskişehir’i de etkiledi Merkez üssü Denizli olan 5.

Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Eskişehir’de de hissedildi.

Denizli’de 14:19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli’nin Bozkurt ilçesi olan deprem Eskişehir’de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğü 5.7 derece oldu. Yaklaşık 10 saniye boyunca hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.