Denizli'deki deprem

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Denizli'de meydana gelen deprem sonrası oluşabilecek nakdi ihtiyaçlar için bölgeye 500 bin lira aktarıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem sonrası iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan AFAD, oluşabilecek nakdi gereksinimler için 500 bin TL ödenek gönderdi.

Bölgeye ulaştırılan çadır sayısı da ihtiyaç ve tedbirler doğrultusunda 505'i AFAD Bölgesel Lojistik Merkezlerinden olmak üzere 525 oldu. Depremden sonra hastanelere başvuran 92 kişiden 85'i taburcu edilirken 7'sinin tedavisi sürüyor.

Geceyi AFAD aile çadırlarında geçiren vatandaşlara sıcak yemek ikram ediliyor. AFAD eş güdümünde alanda çalışan kuruluşlardan Türk Kızılay, 2 bin kişilik kahvaltı ve bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı.

İyileştirme safhası çalışmaları 14 kurum ve kuruluşun katkısıyla sürdürülüyor. 475 personelin görev aldığı çalışmalarda 44 araç, 27 ambulans, iki sıcak yemek aracı, 4 jeneratör ve bir helikopter kullanılıyor.

İhtiyaca göre barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgede, 50 kişilik 25 ekiple hasar tespit analizleri yapılıyor.

Deprem sonrası bölgede, büyüklükleri 0,8 ile 3,7 arasında değişen 157 artçı meydana geldi. Bölgede, depremi yaşayan vatandaşlara destek amacıyla 10 kişilik psikososyal destek ekibi çalışırken Denizli, Afyonkarahisar, İzmir ve Isparta'dan 55 AFAD arama kurtarma uzmanı da alanda görev alıyor.

Sahada koordinasyonun bir merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandı.

Öte yandan vatandaşlara, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmemeleri uyarısı yapıldı. Yolların acil yardım araçları için boş bırakılması istenirken yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması gerektiği vurgulandı.