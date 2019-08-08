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Denizli'deki deprem

AFAD ekipleri, deprem bölgesinde çadır kurulumuna başladı

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:45
Denizli'deki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çadır kurulumuna başlandı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ettiği kaydedildi.

Afyonkarahisar'dan koordinasyon tırının yola çıktığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"UMKE'den de 2 tim olay yerine ulaşmıştır. Afyonkarahisar ilinden yine 3 arama kurtarma ekibi, 18 personel ve 1 mobil koordinasyon tırı Bozkurt ilçesine görevlendirilmiştir. Deprem bölgesinde Kızılay tarafından 240 çadır ve çadırların kurumunda destek sağlamak amacıyla 40 asker görevlendirilmiştir. Bölgede Kızılay tarafından 2 bin kişilik kumanya da hazırlanmıştır. Tedbir amaçlı kesilen elektrik enerjisi de yeniden verilmeye başlanmıştır."

Açıklamada Valilik koordinasyonunda Bozkurt'ta kriz masası oluşturulduğu, kurumların eşgüdüm içinde çalıştığı, ihtiyaçların anında giderildiği bildirildi.

- Çardak Havalimanı'nda tavan plakaları düştü

Öte yandan deprem, Çardak Havalimanı tavanındaki bazı plakaların düşmesine neden oldu.

Havalimanı içinde hizmet veren kafeterya, depremin ardından geçici süreyle kapatıldı.

Yetkililer, kısmi zarar gören tavan bölümünde hasar giderme çalışması başlattı.

Öte yandan, deprem nedeniyle uçak seferlerinde aksama olmadığı öğrenildi.

- Köylerdeki hasarlı evler

Depremden en çok etkilenen Tutluca ve Avdan mahallelerindeki cami ve kerpiç evlerin duvarlarında geniş çatlaklar oluştu.

Gemiş Mahallesi'ndeki 88 yıllık Pınar Camisi'nin bir bölümü de yıkıldı.

Bazı binalarda çatlakların oluştuğu Bozkurt ilçe merkezinde de kaymakamlık ve belediye başta olmak üzere kamu binaları geçici olarak kapatıldı.

İlçede vatandaşlara anonslarla artçı depremler olabileceği,bu nedenle evlere girilmemesi uyarısı yapılıyor.

Öte yandan bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti. Bozkurt'ta tüm kurumların eş güdüm içinde çalışma yaptığını, evlerde yaptıkları incelemelerde çatlakların bulunduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise en ağır hasarın Tutluca Mahallesi'nde görüldüğünü, çatı çökmesi nedeniyle bir araçta hasar oluştuğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:45
  1. Çardak Havalimanı
  2. Deprem
  3. sarsıntı

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