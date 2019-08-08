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Denizli'deki deprem

DHMİ:- "Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığı anlaşıldı"

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:17
Denizli'deki deprem

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığını bildirdi.

DHMİ'den yapılan açıklamada, Denizli'de meydana gelen depremden hemen sonra ekiplerce yapılan incelemede, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam ettiği belirtilen açıklamada, Denizli halkına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:17
  1. Denizli
  2. Denizli Çardak Havalimanı
  3. Deprem
  4. DHMİ

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