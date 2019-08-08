Denizli'deki deprem DHMİ:- "Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığı anlaşıldı"

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığını bildirdi. DHMİ'den yapılan açıklamada, Denizli'de meydana gelen depremden hemen sonra ekiplerce yapılan incelemede, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığının anlaşıldığı ifade edildi. Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam ettiği belirtilen açıklamada, Denizli halkına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.