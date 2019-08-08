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Denizli'deki deprem

Vali Hasan Karahan:- "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı"

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
Denizli'deki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
  1. Denizli
  2. Deprem
  3. Hasan Karahan
  4. vali

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