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Denizli’de ‘Yaz Kampı’ sona erdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Benim Mahallem Projesi kapsamında 3.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:23
Denizli’de ‘Yaz Kampı’ sona erdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Benim Mahallem Projesi kapsamında 3.‘sü gerçekleştirilen Yaz Kampı sona erdi. 2 ay süren kampta kadın ve çocuklara yönelik eğitimler verilirken, üniversiteli gençler ise sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek tecrübe ve birikimlerinden faydalandı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi kapsamında düzenlenen Yaz Kampı’nın kapanış programı yapıldı. Cankurtaran Mesireliği’nde düzenlenen kapanış programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile davetliler katıldı. Yaklaşık 2 ay süren Yaz Kampı farklı mahallelerde ikamet eden binlerce kadın, genç ve çocukları ağırladı. Kamp kapsamında Değerler Eğitimi, Büyükşehir DESKİ ile su kullanımı ve su tasarrufu, AFAD ekipleri tarafından deprem ve depremden korunma gibi konu başlıklarında kadınlara ve çocuklara bilgiler verildi. Üniversiteli gençler ise sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek tecrübe ve birikimlerinden faydalandı. Eğitimlerin yanı sıra Yaz Kampı’nda eğlenme ikanı da bulan vatandaşlar yaz boyunca unutulmaz zaman geçirdi.



“Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz”


Benim Mahallem projesinin Denizli’nin geleceği için büyük önem arz ettiğini kaydeden Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, proje ile her kesime doğrudan ulaşarak, istek, talep ve önerilerini aldıklarını söyledi. Benim Mahallem projesinin kentin geleceğe ışık tuttuğunu ifade eden Değirmenci, “Mahalle Meclisi kurduğumuz mahallelerimizdeki çocuklarımız, gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz Yaz Kampına geldi. Burada çeşitli bilgiler edinmenin yanı sıra eğlenme imkanı buldular. Büyükşehir olarak şehrimizde unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:23
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