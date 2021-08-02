Denizli’de yangın mı çıktı? Denizli orman yangını son dakika! Yangınlar nerede var?

Orman yangını son dakika haberleri: Denizli’de orman yangını mı var? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 günde 31 ilde meydana gelen 129 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadele 4 ilde 9 yangınla devam ederken, yangınların söndürülmesi için 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. En son Isparta’da orman yangını çıktığı açıklanmıştı. Bir son dakika haberi de Denizli’den geldi. Peki Denizli’de yangın mı çıktı? Denizli'de nerede yangın çıktı? Denizli orman yangını son dakika!