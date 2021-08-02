Denizli’de yangın mı çıktı? Denizli orman yangını son dakika! Yangınlar nerede var?
Orman yangını son dakika haberleri: Denizli’de orman yangını mı var? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 günde 31 ilde meydana gelen 129 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadele 4 ilde 9 yangınla devam ederken, yangınların söndürülmesi için 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. En son Isparta’da orman yangını çıktığı açıklanmıştı. Bir son dakika haberi de Denizli’den geldi. Peki Denizli’de yangın mı çıktı? Denizli'de nerede yangın çıktı? Denizli orman yangını son dakika!
Orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor.” dedi.
Denizli’de yangın mı çıktı?
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor. Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Yangınlar nerede var?