  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Denizli’de vatandaşlar maske takma kuralına büyük oranda uyuyor

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentlerden Denizli’de vatandaşların, korona virüs vakalarının artmaya başlaması ile maske kullanımına daha fazla özen göstermeye başladıkları gözlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:14:08 -
Denizli’de vatandaşlar maske takma kuralına büyük oranda uyuyor

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentlerden Denizli’de vatandaşların, korona virüs vakalarının artmaya başlaması ile maske kullanımına daha fazla özen göstermeye başladıkları gözlendi.


Geçtiğimiz günlerde Denizli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla vatandaşların sokağa maskesiz çıkması yasaklanmıştı. Kentte vatandaşlar, kurulun aldığı karara büyük oranda uyuyor.


Denizli’de bir süredir uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük oranda uyarken, bazı vatandaşların ise maskeleri çene ve boyun kısımlarına takmaya devam ettiği görüldü. Kentin en işlek noktalarından olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarında vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kullanımına özen göstermeleri, tehlikenin farkında olduklarını gözler önüne serdi.



Bazı vatandaşlar diretiyor


Yasak olmasına rağmen bazı vatandaşların ise halen maske takmadıkları ya da yüzlerine geçirdikleri maskeleri çene altlarında tutarak sokağa çıktıkları veya ellerinde taşıdıkları görüldü.


Polis ekipleri ise maske kullanımına harfiyen uyulması için yoğun çaba gösteriyor.


Denizli’de bir süre önce maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken, kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı