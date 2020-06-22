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Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 10 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:57:36 -
Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 10 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışmalarda geçen hafta 18 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 55 gram eroin, 153 uyuşturucu hap, 28 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 18 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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