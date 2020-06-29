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Denizli'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:03:31 -
Denizli'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışmalarda geçen hafta 16 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 177 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde satışından sağlandığı değerlendirilen 14 bin 215 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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