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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Operasyonda 1 kilogram 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:01
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlı ise tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin şehre uyuşturucu getirip satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Polis ekipleri, İran uyruklu olduğunu belirlediği şüpheliler K.S. ile A.G'yi takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı yaşanan kovalamaca sonucu Çamlaraltı Mahallesi'nde durduran ekipler, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. 

Zanlılarının kaldıkları evde dedektör köpeklerle yapılan aramada ise elektrik kablosukutusuna saklanmış halde 250 gram daha sentetik uyuşturucu bulundu. 

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:01
  1. Denizli
  2. sentetik uyuşturucu
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  4. Çamlaraltı Mahallesi
  5. Emniyet Müdürlüğü
  6. İran uyruklu
  7. Polis ekipleri

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