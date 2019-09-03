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Denizli’de ücretsiz halk oyunları kurs kayıtları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yaş ve üstü herkese ücretsiz olarak vereceği ücretsiz halk oyunları kursunun yeni kayıt dönemi başladı.

03 Eylül 2019 Salı 13:10
Denizli’de ücretsiz halk oyunları kurs kayıtları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yaş ve üstü herkese ücretsiz olarak vereceği ücretsiz halk oyunları kursunun yeni kayıt dönemi başladı.


Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını 7’den 70’e ücretsiz olarak öğreten Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda halk oyunları kurs kayıtlarını başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Zeybek, Halay, Kafkas, Horon gibi yöresel oyunlar öğretecek. Kayıtlar 13 Eylül’de son bulacak.


Kurslar 4 ayrı merkezde verilecek


Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Kursu, Yenişehir Spor Merkezi, İncilipınar Spor Salonu, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde verilecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:10
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