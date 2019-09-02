Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı Denizli’de yoldan çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Denizli’de yoldan çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye gönderildi.

Kaza, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. 20 RF 061 plakalı aracın sürücüsü Erdal Birgül bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Sürücüyle beraber henüz ismi bilinmeyen şahıs olmak üzere 2 kişiaraçta sıkıştı. Olayı gören çevre sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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