0553 313 94 23

Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’de yoldan çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:15
Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’de yoldan çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye gönderildi.


Kaza, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. 20 RF 061 plakalı aracın sürücüsü Erdal Birgül bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Sürücüyle beraber henüz ismi bilinmeyen şahıs olmak üzere 2 kişiaraçta sıkıştı. Olayı gören çevre sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KADEM’den basın açıklaması
    1. KADEM’den basın açıklaması
    2. Gözde Kırdar milli takımı yalnız..
    3. 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi..
    4. Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet..
    5. Güney Kore Devlet Başkanı Moon..
    6. Egemen Bağış: "Medya kurumlarının..
    7. Edirne’de adli yıl açılış töreni
    8. "Mavi Marmara Davası" avukatları..
    9. “Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü..
    10. PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın..
    11. Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil..
    12. Söke’de kurtuluş coşkusu Murat..
    13. Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci..
    14. Büyükşehir’in yaz okullarına 10 bin..
    15. İmamoğlu, 6. Barış ve Sevgi..
    16. Fabrika yangını korkuttu
    17. Çınar, yapımı devam eden Gençlik..
    18. Turgutlu Belediyesinden potada dev..
    19. Karabük’te DEAŞ operasyonu
    20. İsrail hapishanelerindeki 200..
    21. Denizli Çivril 330 konutları ne zaman..
    22. Başkan Bozkurt’un 2 Eylül mesajı
    23. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?
    24. Polis konuşturdu, evin adresini verdi!..
    25. Miniklerden orman yangınlarına tepki..
    26. "Omuz ağrıları başka hastalıkların..
    27. Denizli'de trafik kazaları: 12 yaralı
    28. Kayseri'de kanal açma aracının evin..
    29. Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki..
    30. Türkiye şampiyonu tekvandocu Avrupa’da..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak