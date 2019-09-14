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Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyon hafif ticari aracı altına aldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 01:22
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyon hafif ticari aracı altına aldı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nuri Koçak’ın kullandığı 20 ZY 014 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan kamyon bu sırada karşı şeritte ilerlemekte olan Ahmet Selçuk Demir’in kullandığı 06 BJG 670 plakalı hafif ticari aracı altına alarak sürükledi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Demir’in öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Koçak ve yanındaki İbrahim Başaran ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 01:22
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