Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Karşı şeride geçen kamyonun altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karşı şeride geçen kamyonun altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Antalya yönünden Denizli istikametine giden Nuri Koçak yönetimindeki 20 ZY 014 plakalı kamyon, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters istikamette giden Ahmet Selçuk Demir'in kullandığı 06 BJG 670 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyonun kasasının altında kalan hafif ticari araç, bir süre sürüklendi, kamyon ise bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Koçak ve yanında yolculuk yapan İbrahim Başaran, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü olarak sağlandığı Denizli-Antalya karayolunda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



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