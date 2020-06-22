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Denizli'de terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:39:00 -
Denizli'de terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de silahlı terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulunduktan sonra Denizli'ye geldiği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, Denizli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

El Kaide içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, silahlı terör örgütü DEAŞ ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye gelen ve Denizli'de olduğu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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