Denizli’de sürücü ve yolculara yönelik ’korona denetimi’

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içi trafikte sürücü ve yolculara yönelik maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan vatandaşlara yönelik denetim yapıldı. Ticari bir araçta sosyal mesafeyi ihlal eden bir vatandaş ise polisler tarafından uyarılarak aracın arka kısmına oturtuldu.

Trafik Denetleme Şube ekipleri kent genelinde korona virüs kontrollerini sürdürdü. Farklı saat dilimlerinde kentin farklı noktalarında kontrollerde bulunuldu. Maske takmayan yolcuları maske takmaları konusunda uyarılırken 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlal edenler uyarılırken polis ekipleri bir araçta yan yana oturan 3 kişiye uyarıda bulunarak bir yolcunun yerini değiştirmesini istedi. Bunun üzerine yolculardan biri araçtan inerek bagaj kısmına geçti.

Kontrolden geçen Ahmet Şahin, “Çok doğru bir sistem oluşturuldu. Tabi ki kontrol olacak. Bu virüsü hep beraber yenmemiz gerekiyor. En doğru karar bu, kontrol olması çok uygundur” dedi.