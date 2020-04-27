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Aktüel

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması kazaların önüne geçti

Denizli’de geçtiğimiz hafta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması trafik kazası oranlarına da yansırken, kentte son bir haftada 3 yaralanmalı 3’ü maddi hasarlı olmak üzere 6 kaza meydana geldi.

2020-04-27 16:57:41 -
Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması kazaların önüne geçti

Denizli’de geçtiğimiz hafta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması trafik kazası oranlarına da yansırken, kentte son bir haftada 3 yaralanmalı 3’ü maddi hasarlı olmak üzere 6 kaza meydana geldi.


Konu ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 12 bin 409 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 135 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi.


Kentte ayrıca son bir haftada yaşanılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kazalar da azaldı. Kentte son bir hafta içerisinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Denizli’de son bir hafta da 3 yaralanmalı ve 3 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 6 kazanın meydana geldiği kaydedildi.

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