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Yerel Denizli'de pastaneci esnafı silahlı saldırıya uğradı! Sağlık durumu ağır
Yerel

Denizli'de pastaneci esnafı silahlı saldırıya uğradı! Sağlık durumu ağır

Yeniakit Publisher
2023-04-25 11:41:00 -
Denizli'de pastaneci esnafı silahlı saldırıya uğradı! Sağlık durumu ağır

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir pastaneci, iş yerinin önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

43 yaşındaki Doğan Göktaş'a, pastanesinin önünde bulunduğu sırada yanına yaklaşan Halil İbrahim O. tarafından tabancayla saldırı düzenlendi.

Olay sonrasında kaçan şüpheli, polisin çalışmaları sonucu henüz yakalanamadı.

Bölgedeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Göktaş'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olay yerinde buldukları 7 boş kovanın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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