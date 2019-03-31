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Denizli’de oy sayım işlemleri başladı

Denizli’de 754 bin 368 seçmenin 2 bin 510 sandıkta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kullandığı oylar saat 17.

31 Mart 2019 Pazar 17:12
Denizli’de oy sayım işlemleri başladı

Denizli’de 754 bin 368 seçmenin 2 bin 510 sandıkta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kullandığı oylar saat 17.00 itibarıyla sayılmaya başlandı.


Denizli’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için vatandaşların saat 08.00’de başladığı oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Denizli genelinde 2 bin 510 sandıkta 754 bin 368 seçmen sandığı gitti. Güvenlik kuvvetlerinin sandıkların bulunduğu okul ve binaların çevrelerinde aldığı güvenlik önlemleri ile vatandaşlar oylarını güven ve huzur içinde kullandı. Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlar için kullanılan oylar sayılmaya başlandı. Kentte bazı seçmenler sabah saatlerinde sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştururken, bazıları ise depreme yakalandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:12
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