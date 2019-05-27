Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:59
Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Denizli istikametine giden Ali E. yönetimindeki otomobil, Çivril çevre yolu Galericiler Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı'ya (65) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Avcı, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Avcı'nın, 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası olduğu öğrenildi.
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