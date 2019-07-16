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Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:38
Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

Sabah saatlerinde Akhan Mahallesi Barlan mevkisinden geçen sulama kanalında ters devrilmiş otomobili gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri otomobildeki 2 kişiyi çıkardı.

Sağlık ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen Ramazan Sözer (53) ile yanındaki Yusuf  Özerer'in (45)  boğularak öldüğünü belirledi. 

Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Yaşamını yitiren 2 kişinin dün öğleden sonra piknik amacıyla Gökpınar Barajı mevkisine gittikleri, dönüş yolunda otomobilin sulama kanalına devrilmiş olabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:38
  1. Akhan Mahallesi Barlan mevkisi
  2. polis ekipleri
  3. sağlık ekipleri
  4. itfaiye ekipleri
  5. Gökpınar Barajı mevkisi
  6. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi
  7. Denizli

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