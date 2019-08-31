Denizli'de otomobil şarampole devrildi! Yaralılar var
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:00
Süleyman Mutlu'nun kullandığı otomobil, ilçe yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Takla atan otomobilde sıkışan sürücüMutlu'yu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kazada sürücü ile yanındaki isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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