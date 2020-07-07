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Aktüel

Denizli'de otomobil bagajındaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:09:06 -
Denizli'de otomobil bagajındaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin bagajındaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Asmalıevler Mahallesi'nde yaşayan İsmail Sicimli, 15 AR 117 plakalı otomobiliyle tarladan evine döndüğünde aracın bagajındaki kiraz kasalarının arasında yılan olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, otomobilin bagajındaki yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yakalayıp plastik şişeye koydukları yaklaşık 1,5 metrelik yılanı, dağlık alana saldı.



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