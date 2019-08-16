Denizli'de ortalık karıştı! Hasan Şaş...
Süper Lig'in açılış haftasında Denizlispor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından ortalık karıştı. Sarı kırmızılı antrenörler Hasan Şaş ve Necati Ateş, Denizlispor taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.16 Ağustos 2019 Cuma 23:58
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor'un evinde Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından Denizlisporlu bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.
Denizlispor taraftarları, Galatasaray'ın iki antrenörüne küfrederken, Necati Ateş küfürler nedeniyle polislere sitemde bulundu. Olayın büyümesi özel güvenlikler ve polisler sayesinde önlendi. Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş'in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği iddia edildi.
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