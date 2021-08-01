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Gündem Denizli’de orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Denizli’de orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 16:56:00 -
Denizli’de orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki bölgeden yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı.

Yangına 15'i Büyükşehir Belediyesine, 7'si Orman İşletme Şefliğine ait 22 arazöz müdahale etti.

Orman işçilerinin yanı sıra Cankurtaran Mahallesi sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çevredeki bazı arı kovanları da yangından etkilendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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