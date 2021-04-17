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Yerel Denizli'de orman yangını
Yerel

Denizli'de orman yangını

Denizli'de çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 17:38:00 -
Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Karataş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 orman işçisi, 15 arazöz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Ekiplerin yangının çıkış nedenini bulmak için çalışması devam ediyor.

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