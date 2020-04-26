  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı

2020-04-26 09:41:53 -
Denizli'de oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başına çekiçle vurarak öldürdüğü 47 yaşındaki oğlunun cesedini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu. İncelemede cesedin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı