Denizli’de motosikletli Yunus Timleri halkın bayramını böyle kutladı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de görevlerinin başında olan motosikletli ‘Yunus Timleri’, Türk milletinin Ramazan Bayramı’nı selam vererek kutladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de dün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de devam ediyor. Kısıtlama kararının uygulanması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, bayramın ilk gününü görevlerinin başında geçirdi. Kentte görev yapan motosikletli Yunus Timleri ise kentin farklı noktalarında sürekli devriye gezerek kısıtlama kurallarının harfiyen uygulanması için büyük çaba gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda görev yerlerine gitmek için bir araya gelen Yunus Timleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda kentin simgesi olan horoz heykeli önünde selam vererek Türk milletinin Ramazan Bayramı’nı kutladılar. Yunus Timleri’nin bayram kutlaması İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülendi.