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Aktüel

Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:07:31 -
Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki 35 kamerayı 98 saat izleyen JASAT ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2019'da çalınan 4 motosiklet de ele geçirildi.

Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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