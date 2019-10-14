Denizli'de kuduz karantinası Denizli'nin Çivril ilçesinde, inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine bir mahallede karantina kararı alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Menteş Mahallesi'nde telef olan inekten aldıkları numuneyi laboratuvara gönderdi. Yabani hayvan tarafından ısırıldığı belirtilen inekte kuduz hastalığı olduğu belirlenince söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanlar aşılandı. Mahalleye 15 gün boyunca hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

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