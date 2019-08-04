Denizli'de korkutan yangın! Patlamalar var Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında zaman zaman patlamaların olduğu belirtildi.

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