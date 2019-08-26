Denizli'de korkutan orman yangını Buldan ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Helikopter, 20 orman işçisi ve 7 arazözle müdahalede bulunulan yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, kızılçam ormanında çıkan yangına ekiplerin anında müdahale ettiğini belirterek, kontrol altına aldıklarını, korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

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