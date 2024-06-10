Denizli’de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Ulaba idaresindeki özel bir sürücü kursuna ait otomobil ile seyir halindeyken karşı şeritten ilerleyen sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada karşı şeritten gelen otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. kazada İbrahim Ulaba ağır yaralanırken, diğer araç sürücüsü ve yolcu konumundaki 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Ulaba, doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO