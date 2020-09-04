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Aktüel Denizli'de iş bahanesiyle geldiği fabrikalarda para çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Denizli'de iş bahanesiyle geldiği fabrikalarda para çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:46:14 -
Denizli'de iş bahanesiyle geldiği fabrikalarda para çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de iş başvurusu bahanesiyle geldiği fabrikalarda kadın çalışanların cüzdan ve paralarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda 31 Ağustos'ta 11 hırsızlık şikayeti yapılması üzerine çalışma başlattı.

JASAT ekiplerinin Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışmada, 46 kamera kaydı 122 saat izlenerek şüpheli şahsın Uşak'ta ikamet eden S.Y. (40) olduğu tespit edildi.

Zanlının iş başvurusu için geldiği Organize Sanayi Bölgesindeki 11 fabrikada, kadınların soyunma odalarına girip burada işçilere ait cüzdanlarından yaklaşık 15 bin lira çaldığı belirlenirken, şüpheli şahsın daha haziran ayında da Uşak'ta iki ayrı fabrikadan 6 kişiye ait para ve cüzdanları da çaldığı tespit edildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğünün de desteği ile düzenlenen operasyonda evinde gözaltına alınan S.Y, Denizli'ye getirildi.

Suçunu itiraf eden ve hakkında 17 farklı suçtan kaydı bulunan S.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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