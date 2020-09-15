  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de ikametinden ayrılan Kovid-19 hastası, KYK yurdunda karantinaya alındı
Aktüel

Denizli'de ikametinden ayrılan Kovid-19 hastası, KYK yurdunda karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:36:51 -
Denizli'de ikametinden ayrılan Kovid-19 hastası, KYK yurdunda karantinaya alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olduğu halde ikametinden ayrılan kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı yurtta ücreti kendisinden karşılanmak üzere karantina altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pamukkale ilçesinde Kovid-19 tanısıyla tedavisi evde süren şahısların günlük kontrolleri sırasında, bir kişinin ikametinde olmadığı tespit edildi.

Telefonla irtibata geçilen ve polis ekiplerince 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yakalanan kişi, KYK'ya bağlı yurtta ücreti kendisinden karşılanmak üzere karantina altına alındı.

Açıklamada, toplum sağlığını hiçe sayarak Kovid-19 testi pozitif olduğu halde karantina kurallarını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandığı ve adli soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’
Dünya

15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikalılar için ‘’bu Rus füzesini püskürtme..
Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi
Dünya

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi

Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye karşı Atina yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, s..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı