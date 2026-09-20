Denizli’de gece yarısı kanlı kavga! 15 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki adamı öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki F.J.’nin bıçakla göğsünden yaraladığı Kazım Kavaklı (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan çocuk polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki sözlü tartışma ve küfürleşme kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.
Göğsünden bıçaklandı
Kavga sırasında F.J., yanında bulunan bıçakla Kazım Kavaklı’yı göğsünden yaraladı. Kavaklı aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kavaklı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede hayatını kaybetti
Durumu ağır olan 35 yaşındaki Kazım Kavaklı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
Olayın ardından bölgeden kaçan F.J.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 yaşındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayetle sonuçlanan kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.