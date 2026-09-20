  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat Özgür Özel adaylık kartlarını açtı! İmamoğlu olmazsa Mansur Yavaş seçeneği Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi! ABD’den 4 ülkedeki vatandaşlarına acil uyarı: Orta Doğu’da gerilim tırmanabilir Mekke’ye Husiler saldırdı iddiası gerçek mi? Liderleri gerçeği bizzat açıkladı 'Soykırım Destekçisi Firmaların Ürünleri Kantinlerde Satılmasın!' Husi yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit: ‘Demir yumrukla vururuz’ Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD yolcusu Pakistan göklerini Türk-Çin kalkanıyla koruyacak! KORKUT ve ŞAHİN sahaya çıkıyor Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı!
Gündem Denizli’de gece yarısı kanlı kavga! 15 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki adamı öldürdü
Gündem

Denizli’de gece yarısı kanlı kavga! 15 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki adamı öldürdü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Denizli’de gece yarısı kanlı kavga! 15 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki adamı öldürdü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki F.J.’nin bıçakla göğsünden yaraladığı Kazım Kavaklı (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışma ve küfürleşme kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Göğsünden bıçaklandı

Kavga sırasında F.J., yanında bulunan bıçakla Kazım Kavaklı’yı göğsünden yaraladı. Kavaklı aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kavaklı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumu ağır olan 35 yaşındaki Kazım Kavaklı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeden kaçan F.J.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 yaşındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle sonuçlanan kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu
Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu

Yerel

Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu

Özge Bedir cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, eşe beraat istinafta onandı
Özge Bedir cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, eşe beraat istinafta onandı

Aktüel

Özge Bedir cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, eşe beraat istinafta onandı

Özge Bedir cinayetinde istinaf kararı açıklandı
Özge Bedir cinayetinde istinaf kararı açıklandı

Gündem

Özge Bedir cinayetinde istinaf kararı açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. İki ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltın..
Kozinoğlu’nu oynayan Savtak "Bilmiyordum" dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor
Gündem

Kozinoğlu’nu oynayan Savtak “Bilmiyordum” dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nu oynadığın..
Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız
Gündem

Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız

Yunan medyasından Pentapostagma’nın haberine göre; Ege adalarına giden 1,6 milyondan fazla Türk turist, harcamalarıyla Yunanistan hazinesine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23