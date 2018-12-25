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Denizli'de flaş gelişme! Dinozorlara ait izler araştırılacak

Bilim insanları, Denizli'nin Çal, Tavas, Beygaç ve Çameli ilçelerinde dinozorlara ait izleri araştıracak.

25 Aralık 2018 Salı 17:47
Denizli'de flaş gelişme! Dinozorlara ait izler araştırılacak

Gelecek yıl, Denizli'nin Çal, Tavas, Beygaç ve Çameli ilçelerinde, 1'i yabancı 5 üniversiteden toplam 14 bilim insanı dinozorlara ait izler araştıracak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale, Ankara ve Hitit üniversitelerinden ve Paris Doğa Tarihi Müzesi ile Çin Paleontoloji Enstitüsü'nden 14 bilim insanı bir yıl önce, Çal, Beyağaç, Tavas ve Çameli ilçelerinde yüzey araştırması başlattı.

İlçelerdeki kırsal kesimlerde gezerek inceleme yapan ekip, 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 14 farklı hayvana ait fosil buldu.

Burdur'da incelenen fosillerin günün formlarından farklı zürafa, gergedan, at, sırtlan, fil ve tilkiye ait olduğu belirlendi.

"Çameli ilçesinde ise bir at ve bir de tilkiye ait fosil bulduk"

Fosillerle ilgili açıklama yapan Antropolog Dr. Ahmet İhsan Aytek, bulunan fosillerin 9 milyon yıl önce yaşadıklarını tahmin ettiklerini belirterek, "Beyağaç, Çal ve Tavas ilçelerinde yapılan araştırmalarda, boyunları günümüz formlarından daha kısa, ama daha kütleli iki farklı zürafa, iki gergedan, küçük iki farklı at, biri iri olan iki farklı sırtlan, su aygırlarına morfolojik olarak benzeyen bir de fil fosili bulduk. Bunun dışında boynuzlugillerden üç hayvan fosili bulduk. Bunların ikisinin tür tanımını yaptık, günümüz antiloplarına benziyorlar. Üçüncüsünün de tür tanımlamasını yakın zamanda yapacağız. Bu fosillerin yaşam dönemlerine bakarsak 7 — 9 milyon yıl önce yaşadıklarını görüyoruz. Çameli ilçesinde ise bir at ve bir de tilkiye ait fosil bulduk" dedi.

"2019 yılında dinozorlara ait iz araştıracağız"

Aytek, çalışmalarının devam edecğini belirterek "Turizm ve Kültür Bakanlığı'na 2019 yılı için 65 milyon yıl öncesine kadar giden zaman diliminin araştırılması için başvuru yaptık. Dinozorlar 65 milyon yıl önce dünya üzerinden silindi. Biz de bilim adamı arkadaşlarımı ile birlikte Denizli bölgesinde 2019 yılında dinozorlara ait iz araştıracağız" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:47
  1. Burdur
  2. Ankara
  3. Denizli
  4. dinozor

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