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Yerel

Denizli'de feci ölüm!

Denizli'de otomobili tarlaya devrilen Orhan Kızılbük, hayatını kaybetti.

2019-11-01 09:07:00 -
Denizli'de feci ölüm!

Denizli'nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orhan Kızılbük'ün (59) kullandığı 20 FU 554 plakalı otomobil, Hançalar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Otomobilde sıkışan Kızılbük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kızılbük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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