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Yerel Denizli’de feci kaza! 1 ölü 3 yaralı
Yerel

Denizli’de feci kaza! 1 ölü 3 yaralı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan tırın kasasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 02:51:00 -
Denizli’de feci kaza! 1 ölü 3 yaralı

Yaşar Kocaman idaresindeki 20 F 2339 plakalı otomobil Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında kavşaktan dönmeye çalışan tırın kasasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra park halindeki 20 SC 551 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Kocaman’ın öldüğünü belirledi. Yaralılar Kocaman’ın eşi Ayşe Kocaman ile diğer otomobildeki Dilek Eroğlu ile kızı Ahsen Eroğlu ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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